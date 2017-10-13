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Özel sektör borca battı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

13 Ekim 2017 Cuma 16:23
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Özel sektör borca battı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 13.3 milyar dolar artarak 216 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3.2 milyar dolar artarak 17.5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 111 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 6.1 milyar dolar artışla 30.5 milyar dolara ulaştı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 70.5 milyar dolar tutarında oldu. EKONOMİ SERVİSİ

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EkonomiTürkiyeTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTCMBAğustosYurt Dışı
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