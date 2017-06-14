Özel sektör borca battı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisanda geçen yılın sonuna göre 2.2 milyar dolar artarak 205 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 1.3 milyar dolar artarak 15.6 milyar dolar oldu.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 347 milyon dolar azalarak 147.6 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yıl sonuna kıyasla 1.2 milyar dolar artarak 15.1 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 67.1 milyar dolar tutarında oldu. AA