Özel sektörün borcu 217 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu şubatta geçen yılın sonuna göre 241 milyon dolar artarak 202.7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 902 milyon dolar artarak 15.2 milyar dolar oldu. Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 150 milyon dolar artışla 24.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 51 milyon dolar düşüşle 4.5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 592 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 499 milyon dolar artışla 10.8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 486 milyon dolar artışla 2.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

66 milyar dolar 1 yılda ödenecek

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 31 milyon dolar azalarak 147.7 milyar dolar oldu.