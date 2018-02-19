Özel sektörün borcu 239 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 18.2 milyar dolar artarak 220.6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 4 milyar dolar artarak 18.3 milyar dolara yükseldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla 220.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 48.7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Söz konusu dönemde 18,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78.4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 21.6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 70.2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

AA