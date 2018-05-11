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Pakistan'ın Daraz'ı Alibaba'nın aldı

Çin'in e-ticaret devi Alibaba, Pakistan online satış şirketi Daraz'ı satın aldığını duyurdu

11 Mayıs 2018 Cuma 17:55
Pakistan'ın Daraz'ı Alibaba'nın aldı

Bu, Alibaba'nın, yükselişte olan Güney Asya piyasasına girme operasyonunun bir parçası. 2012'de kurulmuş olan Daraz, Pakistan'dan başka Bangladeş, Sri Lanka, Myanmar ve Nepal'de de faal durumda. Daraz platformunda 30 binden fazla satıcı bulunuyor. Tanınmış milyarder Jack Ma tarafından yönetilen Çin devi için bu alım, nüfusun yüzde 60'ının 35 yaş altında olduğu 460 milyonluk büyük bir pazar potansiyeline açılma anlamına geliyor. Üstelik bu satın alım, Çin'in "Yeni İpek Yolu" sayesinde Pakistan ile ekonomik ilişkilerini tam da yoğunlaştırma çabasında bir anda gerçekleşti.
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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