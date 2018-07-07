Pamuğun geleceği İzmir'de konuşulacak

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Dünya genelinde pamuk tüketiminde dördüncü sırada yer alan Türkiye, 2020 yılında gerçekleştirilecek Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nda pamuk ile ilgili dünya genelinden 400 civarında uzmanı İzmir'de ağırlayacak. Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC) ve Uluslararası Pamuk Araştırmacıları Birliği’nin (International Cotton Researchers’ Association - ICRA) koordinatörlüğünü üstlendiği Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’na Ekonomi Bakanlığı evsahipliği yaparken, organizasyonu Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üstlenecek.

Türkiye’nin yıllık 1.5 milyon ton pamuk tüketimi ile dünya genelinde en fazla pamuk tüketen 4. ülke konumunda olduğuna işaret eden Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, söz konusu konferans bünyesinde pamuk ile ilgili üretim araştırmaları, teknoloji transferi, elyaf kalitesi, pazarlama ve üretim ekonomisi gibi konuların işleneceğini ve dünyadaki yeni gelişmelerden Türk hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin anında haberdar olmasının mümkün olacağını kaydetti.

4 yılda bir düzenleniyor

Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın 4 yılda bir düzenlendiğini, 2020 yılında 7. kez gerçekleştirileceği ve Türkiye’nin ilk kez evsahipliği yapacağını anlatan Eskinazi, “Organizasyonu, Türk tekstil ve hazırgiyim sanayiinin geldiği noktayı dünya genelinden gelen uzmanlara tanıtmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Organizasyonun verimli geçmesi için Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC) Genel Sekreteri Kai Hughes, ICAC Teknik Bilgiler Bölüm Yöneticisi Keshav Kranthi ve Dünya Pamuk Araştırmacıları Birliği (ICRA) Başkanı Michel Fok’u İzmir’de ağırladık, konferans hazırlıkları ile ilgili toplantı yaptık.

Heyet, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Teksmer Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER)’ni ziyaret etti. İzmir’de başarılı bir konferans gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız verdik. 2007 yılında İzmir’de düzenlediğimiz Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi Toplantısı’ndan edindiğimiz tecrübeyle bu organizasyonu başarıyla yerine getireceğimizden kuşkumuz yok” diye konuştu.

Dünya pamuk üretimi 25 milyon ton

Dünya pamuk üretimi 2017/2018 sezonunda 25 milyon ton olarak gerçekleşti. En önemli üretici ülkeler Hindistan, Çin, ABD, Pakistan ve Brezilya olarak sıralanıyor. Türkiye yaklaşık 1.5 milyon tonluk pamuk tüketimiyle bu alanda dünyada 4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin 2017 yılında tekstil ihracatı 8.1 milyar dolar olurken, katma değer yaratan en önemli sektörlerden biri olan Türk tekstil sektörü, 2017 yılını Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük tedarikçisi olarak tamamladı.