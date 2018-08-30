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Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale'ye yerli ve yabancı turist akını devam ediyor

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:26
Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi

Yaz sezonunun sonuna yaklaşıldığı şu günlerde Pamukkale, özellikle yabancı turistlerin en uğrak turizm noktalarından biri oldu.

Geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının sürekli artış gösterdiği Pamukkale'yi 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, Kurban Bayramı'nda ise 104 bin turist ziyaret etti. İlk kez görenler kadar, her yıl gelen ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatan Pamukkale'yi yıl sonuna kadar ise 2 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Giriş ücretinin 35 TL olduğu Pamukkale'de ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anlarını ölümsüzleştiriyor.

EKONOMİ SERVİSİ

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