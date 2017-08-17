Pamukta iflas tablosu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, beyaz altın pamukta üretimin ihtiyaca yetmediğini bildirerek, “Dünyanın en kaliteli pamuklarının üretildiği, çok daha fazla pamuk üretme potansiyeli olan Türkiye, ithalatta da dördüncü sıradan kurtulamıyor. Bu ülkenin 1 milyar 240 milyon doları pamuk olmak üzere 2.3 milyar dolar pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatı yapmasını normal karşılayamayız. Bu sorunu çözmeli, pamuk üretimini desteklemeli, ithalata son vermeliyiz” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Anadolu’ya 1900 yıl önce Hindistan’dan gelen pamuğun lifinin tekstil ve konfeksiyon sanayinin ana hammaddesi olduğunu, çiğidi ile yağ sanayine, biyodizel üretimine, linteri ile de kağıt sanayine, küspesi ile hayvancılığa katkıda bulunduğunu belirtti.

Üretim alanları daraldı

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi’nin (ICAC) verilerine göre 2016/2017 sezonu tahminlerine göre, pamuk üretiminde Hindistan’ın birinci, Çin’in ikinci, ABD’nin üçüncü, Pakistan’ın dördüncü, Brezilya’nın beşinci, Özbekistan’ın altıncı, Avustralya’nın yedinci, Türkiye’nin ise sekizinci sırada yer aldığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: “Pamukta sorun verim değil, üretim alanlarının daralmasıdır. Verimde dünyada Avustralya, İsrail, Çin, Meksika’nın ardından beşinci sırada olan Türkiye, üretim alanlarının yüzde 55 oranında azalmasına karşın yine de 756 bin tonluk lif pamuk üretimiyle dünyada sekizinci sırayı alıyor. Türkiye, pamuk ekim alanlarında dokuzuncu sırada bulunuyor. En fazla pamuk tüketen ülkeler içinde Çin birinci, Hindistan ve Pakistan’ın ardından Türkiye dördüncü sırada. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre, son 30 yıllık dönemde Türkiye’de lif pamuk üretimi yüzde 46 artarken, tüketimdeki artış yüzde 189’a ulaştı. Üretimde sekizinci, tüketimde dördüncüyüz. Güçlü tekstil ve konfeksiyon sanayimiz çok miktarda pamuk kullanıyor. Bundan dolayı en çok pamuk ithalatı yapan Bangladeş, Vietnam ve Çin’in ardından dördüncü sıradayız. ABD, Hindistan, Avustralya, Brezilya ve Özbekistan ise ihracatta ilk beş sırayı paylaşıyor. 756 bin ton pamuk üretiyoruz ama tüketimimiz 1.45 milyon tonu buluyor. Üretimimiz ihtiyacımızın yarısından biraz fazla... Pamuk stratejik bir üründür. 80 milyonluk kalabalık bir nüfusa sahip ve en önemli ihraç ürünleri içinde tekstil ve konfeksiyon olan Türkiye’nin pamukta ithalata bağımlı kalmaması gerekiyor.”

Çiftçi sayısı da azaldı

Pamuk ve pamuğa dayalı sanayinin çok büyük bir istihdam alanı olduğunu, işsizlik sorunu olan Türkiye açısından bunun çok önem taşıdığını belirten Bayraktar, “üretim alanları azalınca, üretici alternatif ürünlere yönelince, pamuk üreten kayıtlı çiftçi sayısı da 2004-2015 döneminde 120 binden 45 bine düştü.Tekstil sanayinde kayıtlı 409 bin, hazır giyim sanayinde 467 bin kişi çalışıyor. Kayıtsız çalışanlarla birlikte bu sayının çok daha fazla olduğu öne sürülüyor” dedi.

Türkiye'nin pamuk ithalatında ABD yüzde 42 payla ilk sırada gelirken, Brezilya ve Türkmenistan ile birlikte ilk üç ülkenin ithalattaki payı yüzde 70’e çıkıyor. Bu ülkeleri Yunanistan ve Burkina Faso takip ediyor.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL