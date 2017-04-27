Papa’nın havayolu iflas yolunda

Pazartesi günü çalışanların oylamasına sunulan işten çıkarmalar ve maaşlarda kesintiyi öngören yeniden yapılandırma teklifinin reddedilmesinin ardından şirket olağanüstü genel kurula gitti. Şirket çalışanları, hükümetin yeni bir kurtarma planıyla devreye girmesini isterken, hükümetten bu talebe olumsuz cevap geldi. Başbakan Paolo Gentiloni, katıldığı bir programda Alitalia'nın geleceğine yönelik hükümetinin bundan sonrasında kurtarma da dahil olmak üzere herhangi bir adım atmayacağını vurgulayarak, "Bir şeyi söylemeye ihtiyaç var; Alitalia, kamulaştırılamaz. Bunun için gerekli koşullar yok" ifadesini kullandı. Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda da göreve gelecek kayyumun, şirketin devamlılığını ve nasıl idare edileceğini bilen birine satışını sağlaması koşuluyla, kamunun 6 ay için 300 ila 400 milyon Euro köprü kredisi verebileceğini dile getirdi. Bu arada basınına yansıyan bazı haberlere göre Malaysia Airlines ve Lufthansa ile Ryanair ve Easyjet, Alitalia'nın uçak, kabin görevlileri ve pilotlarıyla yakından ilgileniyor. Alitalia'nın günlük kaybının 500 bin ila 2 milyon Euro arasında değiştiği belirtiliyor. Son yıllarda, Avrupa'da düşük maliyetli charter uçuşlarının hızla yaygınlaşması, yurt içinde Roma-Milano-Venedik arasında hızlı tren seferlerinin artırılması gibi artan rekabet koşullarıyla baş edemeyen Alitalia, iflasın eşiğine gelmişti. 2014'te varılan anlaşmayla şirketin yüzde 49'u Birleşik Arap Emirlikleri'nden Etihad'a devredilmişti. AA