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Paradaki imza değişiyor!

27 Mart`tan itibaren tedavüle girecek yeni 200, 10 ve 5`TL`lik banknotlarda artık Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya`nın imzası olacak. Merkez Bankası başkanlığına Nisan 2016'da Erdem Başçı'nın yerine atanan Murat Çetinkaya'nın imzası tedavüle girecek yeni banknotlara yer alacak.

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Paradaki imza değişiyor!

27 Mart'tan itibaren tedavüle girecek E9 Emisyon Grubu III. Tertip 200, 10 ve 5 TL'lik banknotlarda başkan olarak Çetinkaya'nın imzası bulunacak. 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’ye ait imzalar olacak.

Erdem Başçı döneminde Başkan Yardımcısı olan Çetinkaya'nın sadece II. Tertip 20 TL'lik banknotların üzerinde imzası bulunuyordu. Mevcut piyasadaki banknotlar yeni tertiple birlikte tedavülde bulunmaya devam edecek. Sadece yeni basılarak dolaşıma giren banknotlarda imzalar değişmiş olacak.

HABER MERKEZİ

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