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Paravan ihracatçıya sıkı önlem

İhracatçı birlikleri, bu yıl Nisan ayında yapılacak seçimler öncesinde bakkalı, çiçekçiyi üye yapıp ihracatçı gibi göstererek kendine oy devşirmek isteyenlerin oyunu bozuldu. Ekonomi Bakanlığı, seçimde oy kullanacaklara son 2 yıldır ihracatçı birlikleri üyesi olma ve en az 5 bin dolarlık ihracat yapmış olma şartı getirdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:10
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Paravan ihracatçıya sıkı önlem

Ekonomi Bakanlığı, ihracatçı birlikleri seçimleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) olduğu gibi ihracatçı birliklerinde de Genel Kurul’da oy kullanmak isteyen ihracatçı şirketler, en az 2 yıllık üye olmak ve 5 bin dolarlık ihracat yapmak zorunda.

Ayrıca Bakanlık, birlik başkanlarının görev süresini de 8 yılla sınırlandırdı. Bakanlık tarafından yapılan bu düzenlemeyle birlikte 2018 Nisan ayında gerçekleştirilecek ihracatçı birlikleri seçimleri öncesinde bakkal, çiçekçi gibi küçük ölçekte iş yapan esnafı İhracatçı Birlikleri’ne üye yapıp ihracatçı gibi göstermek isteyen ve bu yolla kendine oy devşirmeyi planlayanların planı suya düşmüş oldu.

Aylardır bu konuya ilişkin çalışmalar yürüten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Büyük memnuniyetle karşıladığımız karar, Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerinde olası manipülasyonları engelledi ve adaletli seçimin yolunu açtı.

Bu düzenlemenin ardından ihracatçımızın özgür iradesini sandığa yansıtmasını bekliyoruz” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
EkonomiIhracatşecimlerNisanİhracatçı Birlikleri
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