Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Pasaport harçlarına yüzde 14.47 zam

Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:24
151 Okunma
Pasaport harçlarına yüzde 14.47 zam

Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14.47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar.

Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.

Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137.50 TL, 1 senelik; 201.30 TL, 3 senelik; 465.50 TL, 4-10 senelik; 657.40 TL.

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak.

Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 24.12.2017 01:30
Anahtar Kelimeler:
2018ZamPasaport
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmek fiyatı bakanlığa sorulacak
Ekmek fiyatı bakanlığa sorulacak
MÜSİAD’dan Katar çıkarması
MÜSİAD’dan Katar çıkarması
2018 bütçesi kabul edildi
2018 bütçesi kabul edildi
Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı
Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı
Gelecek tarımda
Gelecek tarımda
Konut aidatı en yüksek Sarıyer'de
Konut aidatı en yüksek Sarıyer'de
Cepten internet kullanımı yüzde 71 arttı
Cepten internet kullanımı yüzde 71 arttı
Konut satışları yüzde 7.5 geriledi
Konut satışları yüzde 7.5 geriledi
Termal turizmde hedef büyük
Termal turizmde hedef büyük

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim