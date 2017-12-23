Pasaport harçlarına yüzde 14.47 zam

Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14.47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar.

Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.

Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137.50 TL, 1 senelik; 201.30 TL, 3 senelik; 465.50 TL, 4-10 senelik; 657.40 TL.

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak.

Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

HABER MERKEZİ