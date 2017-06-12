Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pastırma, sucuk ve mantıya AB yolu

Pastırma, sucuk ve mantının Avrupa'da tanınması için Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yapılan tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca kabul edilmesi, Kayseri esnafını sevindirdi

Bu haber kez okundu.

Pastırma, sucuk ve mantıya AB yolu

Kayseri'nin adıyla özdeşleşen lezzetleri pastırma, sucuk ve mantının, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da kentin adıyla anılması için yapılan başvuru, AB komisyonu tarafından kabul edildi. Kentte yıllardır babadan oğula Pastırmacılar Çarşısı'ndaki dükkanlarında pastırma, sucuk ve mantı satan esnaf, meşhur lezzetler için Avrupa yolunun açılmasından memnun. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
PastırmaSucuk Ve Mantıya AB YoluAvrupaKayseriKayseri Ticaret OdasıAvrupa BirliğiKomisyonEsnaf
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100