Pastırma, sucuk ve mantıya AB yolu

Kayseri'nin adıyla özdeşleşen lezzetleri pastırma, sucuk ve mantının, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da kentin adıyla anılması için yapılan başvuru, AB komisyonu tarafından kabul edildi. Kentte yıllardır babadan oğula Pastırmacılar Çarşısı'ndaki dükkanlarında pastırma, sucuk ve mantı satan esnaf, meşhur lezzetler için Avrupa yolunun açılmasından memnun. AA