Kayseri'nin adıyla özdeşleşen lezzetleri pastırma, sucuk ve mantının, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da kentin adıyla anılması için yapılan başvuru, AB komisyonu tarafından kabul edildi. Kentte yıllardır babadan oğula Pastırmacılar Çarşısı'ndaki dükkanlarında pastırma, sucuk ve mantı satan esnaf, meşhur lezzetler için Avrupa yolunun açılmasından memnun. AA
Pastırma, sucuk ve mantıya AB yolu
Pastırma, sucuk ve mantının Avrupa'da tanınması için Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yapılan tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca kabul edilmesi, Kayseri esnafını sevindirdi
12 Haziran 2017 Pazartesi 16:44
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