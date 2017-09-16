Patates üreticisi para kazanamıyor

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl 45-50 kuruş arasında maliyetle ekim yapan patates üreticileri zarar etmişti. Bu yıl da 50-70 kuruş, şu anda alıcı var ama yarın yine belirsiz. Patates sökümü başlıyor. İlk fiyat patates üreticileri bu yıl zarar etmese bile kar de edemeyecek gibi görünüyor. Geçen yıl girdi fiyatları ile başa baş noktada, ancak sorun kalıcı çözüme muhtaç, mutlaka Niğde patates Birliği kurulmalı ve patates entegre tesisi Niğde'ye kazandırılmalı” dedi.

Hükümetin tarım politikasındaki yanlışlıklarını TBMM’de sıkça dile getirdiğini anımsatan Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizin toprakları bereketli çok farklı bölgelerde çok farklı ürünler yetişiyor. Oysa randıman ve verimin yüksek olduğu bölgelerde üretimin önünün açılması desteklenmesi gerekiyor. Tarım mutlaka yerel ve yerli olanla desteklenip gübresiyle, ilacıyla, tohumuyla, aracıyla, ekipmanıyla ülkemizin öz kaynaklarından karşılanacak. Çünkü ülkemizin tarımı tamamen dışa bağımlıdır. Yerli tohumların yetiştirilme alanları genişlemeli, organik tarım yaygınlaştırılmalıdır. Toprağın fazla ilaçtan fazla gübreden yanlış tohumdan korunması gerekir. Bu topraklar bizim topraklarımız. Meralarımızı topraklarımızı yanlış yönettiler. Toplulaştırma diye toprakları birleştirmeye kalktılar onda dahi sorunlar diz boyu. Hangi köye gitsek çiftçimizin üreticimizin sorununu dinliyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ MESAJ/ANKARA