Patates ve soğan nereye koşuyor?

MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, yükselen patates ve soğan fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nın ardından patates ve soğan fiyatlarının daha da yükseleceğini belirtti. Sekizkardeş, şunları söyledi: “Yeterli miktarda ürün yetiştirilmesine rağmen, bazı tüccarların bayram öncesi daha yüksek fiyata ürün satmak amacı ile stok yaptıkları bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Bu satıcıların bilgisi, künye sistemi üzerinden de rahatlıkla tespit edilebiliyor. Bir hafta öncesine kadar 2 TL bandında seyreden patates fiyatları, 3.0-3.5 TL aralığında toptan satış fiyatına ulaşmış bulunuyor. Bu maliyetlerin Ramazan Bayramı’nın ardından daha da yükseleceği dile getiriliyor. Patates ve soğan marketlerde 6.0-6.50 TL’ye varan etiketle satışa sunuluyor.”

Stok yapanlar açıklansın

Hükümetin Ramazan öncesinde Antep fıstığındaki spekülatif fiyat hareketlerine müdahale ederek fiyatların düşürülmesini sağladığını hatırlatan Sekizkardeş, “Bu bağlamda başta Başbakanlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların, tağşişte olduğu gibi bu şekilde davranışta bulunan satıcıları kamuoyu ile paylaşarak halkı bilgilendirmesinin doğru olacağını düşünüyoruz” dedi. EKONOMİ SERVİSİ