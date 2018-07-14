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Patates ve soğanda ŞOK fiyatlar

Türkiye’nin mağaza sayısı ve ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zinciri ŞOK Marketler Tic. A.Ş. son aylarda yükselen patates ve kuru soğan fiyatlarına karşı çok özel bir kampanya başlattı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:33
Patates ve soğanda ŞOK fiyatlar

Taze sebze meyve konusundaki uzmanlığıyla ve müşterisine her zaman en “uygun fiyatı” sunmayı amaçlayan ŞOK Marketler, 14 Temmuz’dan itibaren yeni mahsul Afyon patatesi ve Amasya kuru soğanın kilosunu 1.99 TL’den müşterilerine sunmaya başladı. ŞOK Marketler sebze ve meyveyi yerli çiftçilerden doğrudan alarak müşterilerine mümkün olan en kısa sürede hem yeni mahsul ve taze hem de ŞOK fiyatıyla sunuyor.

ŞOK Marketler, taze sebze meyve alanındaki uzmanlığı ile raflarında yer verdiği taze meyve ve sebzeyi doğrudan tarladan depolarına, oradan da mağazalarına dağıtarak müşterilerine ulaştırıyor.
EKONOMİ SERVİSİ

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