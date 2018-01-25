Patent başvuruları yüzde 34 arttı

2001 yılından 2012'ye kadar çift haneli artış gösteren başvurular, 2013'teki yüzde 0.3'lük azalışın ardından 2014'te yüzde 7.35 ile tekrar yükselişe geçti. Yerli patent başvuru sayısı geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 34 artarak, 6 bin 445'den 8 bin 625'e çıktı.

Başvurular bölgeler bazında değerlendirildiğinde, 4 bin 897 müracaatla Marmara öne çıktı. Bu bölgeyi bin 657 başvuruyla Ege, bin 218 başvuruyla da İç Anadolu izledi. Doğu Anadolu Bölgesi ise 85 başvuruyla son sırada yer aldı. İstanbul'dan yapılan başvurular bir önceki yıla göre yüzde 22.5 artarak 3 bin 795'e yükseldi. İstanbul'u bin 206 başvuruyla Manisa ve 823 başvuruyla Ankara takip etti.

Bursa 440 patent başvurusuyla 4. sırada, Kocaeli 343 müracaatla 5. sırada yer aldı. Geçen yıl, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan'dan patent başvurusu yapılmadı. Artvin, Gümüşhane, Muş, Tunceli, Bartın, Iğdır ve Kilis'ten de sadece birer başvuru alındı.

Kuruma, Amasya, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Sinop ve Şırnak'tan 2'şer, Mardin, Yozgat, Kırıkkale, Osmaniye'den 3'er, Niğde ve Batman'dan 4'er, Bilecik ve Siirt'ten ise 5'er patent başvurusu yapıldı.

AA