Pazara 401 bin ton fındık indi

Ordu Ticaret Borsası verilerine göre, üreticiden tüccara en fazla fındık satışı Sakarya'da gerçekleştirildi. Sakarya'da üreticiler tarafından piyasaya toplam 107 bin 892 ton kabuklu fındık satıldı, bu ili 84 bin 533 tonla Ordu, yaklaşık 55 bin tonla Düzce izledi. Giresun'da 40 bin 664 ton, Trabzon'da 40 bin ton fındığın serbest piyasada satışı gerçekleştirilirken diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarı şöyle: "Çarşamba 28 bin 439 ton, Ünye 11 bin 261 ton, Fatsa 11 bin 860 ton, Akyazı 9 bin 964 ton, Samsun 6 bin ton, Terme 3 bin 746 ton, Rize bin 410 ton, Kastamonu 585 ton, İstanbul 340 ton ve Bafra 16.7 ton." EKONOMİ SERVİSİ