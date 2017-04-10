Pekmez üretimine de başladı

Konya’nın Hadim, Taşkent, Bozkır ve Güneysınır gibi ilçelerinde oldukça yaygın bir şekilde üretilen ve özellikle de Aladağ’ın üzümlerinden yapılmış pekmez, pancar şekerinin yanı sıra son dönemde ‘atıştırmalık, et,, süt ürünleri’ alanlarına yaptığı yatırımlarıyla dikkat çeken Torku markası ile tüketiciyle buluştu. Torosların tam merkezine inşa edilen Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi’nde daha önce sirke ve yüzde yüz sıkma, konsantre edilmemiş (NFC) üzüm ve elma suyu üretimine başlanmıştı. Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisleri’nde pekmez üretimi de üzüm ve elma suyu gibi yüzde yüz doğal olarak gerçekleştiriliyor. Kuru ve yaş üzümler, 5 zamanlı pastörize tünel sistemi ile ısıtılıyor ve aynı şekilde soğutularak pekmeze dönüşüyor. Pekmeze hiçbir şekilde katkı maddesi eklenmiyor, pastörize süreci de doğal bir şekilde tamamlanıyor. 2016 hasat sezonunda üretime başlayan tesis, hem bölgeye doğrudan istihdam imkânı sunuyor hem de bölge çiftçisinin ürettiği elma, üzüm gibi ürünlerin değerini artırıyor ve bu ürünlerin çiftçi lehine fiyat regülasyonuna da hizmet ediyor.

Çiftçinin ürünleri değerleniyor

İç Anadolu Bölgesinde üretilen üzüm, elma gibi meyveleri değerlendirmek, bölgenin meyve üretim potansiyelini harekete geçirip bölge çiftçisinin gelirini artırmak için Toroslar’ın merkezine kurulan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 2016 yılında faaliyete geçmişti. Tesis, 106 bin metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Entegre Tesis mantığı ile dizayn edilen Tesis, kurulduğu bölgenin yanı sıra Konya’nın dört bir tarafında meyvecilikteki gelişime paralel bir şekilde üretim kapasitesini ve ürün işleme çeşitliliğini arttıracak şekilde projelendirildi.

Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, Bozkır’ın yanı sıra Hadim, Taşkent, Yalıhüyük, Ahırlı, Beyşehir, Karaman, Başyayla, Sarıveliler, Ermenek ve Güneyyurt ile bu bölgedeki kasaba, köy ve mahallelerde üretilen üzüm, elma gibi ürünleri işliyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker’in Türkiye’ye armağan ettiği Torku, gıda sektörünün en genç ancak en hızlı büyüyen markasıdır. Bölgemizin, başta elma ve üzüm olmak üzere birçok meyvede çok ciddi bir ihracat kapasitesinin olduğuna inanıyoruz. Biz bu yatırımla ilk adımı attık. O adım, özellikle ihracat pazarlarından Konyalı, Karamanlı kısaca bölge ve ülke çiftçisinin önce pay alması, daha sonra da aldığı payı arttırması için atılan ilk adımdır ve inşallah o payı bölge üreticisi, Torku’nun bayraktarlığında kısa sürede almaya başlayacaktır” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ