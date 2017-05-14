Perakende sektörü kabuk değiştiriyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye'nin önde geen perakende kuruluşları, geçtiğimiz hafta yazılım şirketi SAP'ın İstanbul'da düzenlenen etkinliğinde bir araya geldi. SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, yaptığı açılış konuşmasında, perakende sektörünün en çok istihdam yaratan sektörlerden biri olduğuna işaret ederek, "Ancak sektörün dinamikleri değişiyor. Dijitalleşme ile birlikte perakendenin süreçleri, iş yapış biçimleri ve tüketiciye ulaşmak için kullanılan kanallar değişiyor. Bütün bu gelişmeler sektörün dinamiklerini yeniden tanımlıyor" dedi. Mağazaların markaların müşterileriyle iletişim kurduğu sosyal ortamlar haline geldiğine işaret eden Karal, şunları söyledi: "Perakende sektöründe dijitalleşme ve e-ticaret hız kazanmaya devam ediyor. Mobil giderek önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz bu hızlı rekabet ortamında yurt dışı pazarlara açılmak şimdi daha kritik. Operasyonel verimlilik ancak yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla oluşturulan birbirine entegre çözümler ile mümkün. Büyük veriyi anlamlandırmak eyleme dönük hızlı kararların verilebilmesini sağlıyor. Önümüzdeki on yılda dijitalleşme ve müşteriye odaklanmak kazandıracak’’. Karal; nesnelerin interneti, yapay zeka ve öğrenen makineler, 3D, robotik, blockchain, sürücüsüz araçları perakende sektörünü baştan aşağı değiştirebilecek potansiyele sahip teknolojiler olarak tanımladı.

Sektörün büyüklüğü 650 milyar TL



Perakende sektörünün Türkiye’nin yaklaşık 2.6 trilyonluk gayri safi milli hasılası nın yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirten Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendecilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alp Önder Özpamukçu ‘‘Türkiye’de genç nüfusun ve kadınların iş gücüne katılımında perakende sektörünün öncü bir rolü var. Organize perakendeciliğin kadınlara ve gençlere sağladığı istihdam kriz ortamında dahi her geçen sene büyüyor. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımı bir gelişmişlik göstergesidir. Bu anlamda organize perakendecilik ülkemizin gelişmesine önemli bir katkı sağlıyor. Sektörümüz bu yıl da istihdam artırmaya devam edecek" dedi. Özpamukçu, trendler değişse de müşterinin ürünü en uygun fiyata alma isteğinin değişmediğini vurguladı.

Türk markalarından yurtdışı atağı

Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel ise "10 sene sonra perakendecilik bugünden çok farklı olacak. Yurtdışı açılımları gündemimizdeki kritik konulardan biri… 2017 yılında derneğimizin üyeleri yurt dışında 500’e yakın mağaza açacak. Dijital ise yurt dışına açılan en önemli kapılardan biri. Sektörün gelişimi için mevzuatı izin veren ülkelere dijital satış atağı başlatmalıyız. E-ticaretin payı artmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekir Acar da "E-ticaret ve klasik mağazacılık birlikte ilerlemeye devam edecek. AVM’ler de, e-ticaret de büyümesini sürdürecek. Mağazacılık ve e-ticaretin birlikte gelişmesini sağlayacak yapıları kurmak zorundayız" dedi.