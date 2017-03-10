Perakendeci stres altında

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen 9. AVM Yatırımları Konferansı kapsamında "Başkanlar Oturumu: Perakendenin Bugünü ve Gelecek Tasarımı" başlıklı panel düzenlendi. Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar da perakendenin yoğun stresli ve sıkıntılı bir dönem içerisinde olduğunu dile getirerek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Belirsizlik ortamı var. Ne zaman biteceği öngörülemeyen bir süreç içerisindeyiz" dedi.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, AVM'lerdeki kira konusunun sürekli gündeme getirildiğini belirterek, burada yapılan yatırımın kiraya verildiğini, AVM sahiplerinin ev sahibi gibi düşünülmesi gerektiğini söyledi.

AVM'lerde mağazaların kiraya verilmesinin hesap kitapla yapıldığını, ortak giderlerden gelir hedeflenmediğini dile getiren Belgü, "AVM sayısı Türkiye'de organize perakendenin büyümesiyle doğru orantılı. Biz, iç içe olmak zorundayız. Kuralları, her şeyi beraberce tartışarak konuşabiliriz. Devleti bu işlerin içine çok fazla sokmamak gerekiyor. Hepimiz arkadaşız" dedi.

Sadece AVM’lerde kiralar artıyor!

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel de, 1 Ocak 2012'de 1.88 TL olan dolar kurunun bugün 3.60'ın üzerinde olduğunu, 5 yılda doların ikiye katlandığını söyledi.

Türkiye'nin bir yıl içinde 200 milyar dolar borç ödemek zorunda olduğunu dile getiren Öncel, bu durumun kırılganlık getirebileceğini, BMD'nin üyelerinin yüzde 70'inin de bu kırılgan grup arasında yer aldığını söyledi. Son 1-1.5 yılda bütün gayrimenkullerde fiyat eğrisinin düştüğünü, fiyat artışının durduğunu dile getiren Öncel, AVM'lerdeki kira rakamlarının gerçek noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

EKONOMİ SERVİSİ