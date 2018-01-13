Petkim'den yeni ortaklık

Bu satın almayla Petkim, STAR Rafineri’nin dolaylı olarak yüzde 18 payına sahibi olacak. 240’ar milyon dolarlık üç taksitten oluşacak ödeme planına göre son taksit, STAR Rafineri tamamlandığında ödenecek.

2008 yılından beri SOCAR Türkiye’nin iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren Petkim, petrokimya piyasasında yaşanan olumlu konjonktürden en iyi şekilde yararlanarak, son dönemde rekor kârlılık seviyelerine ulaştı.

Rafineri-petrokimya entegrasyonunu; yine Petkim Yarımadası'nda inşa edilen ve 6.3 milyar dolarlık yatırım değeriyle Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük proje olan STAR Rafineri ile sağlama vizyonunda olan SOCAR, Petkim'in gerçekleştirdiği bu satın alma ile entegrasyonu, pay sahipliği boyutuna taşıdı.

STAR Rafineri’nin faaliyete geçmesinin ardından hammaddesi olan naftanın tamamını, lojistik maliyetlerini minimuma indirerek STAR Rafineri’den avantajlı koşullarla sağlayacak olan Petkim, satın almayla rafinerinin aynı zamanda paydaşı da olacak.

EKONOMİ SERVİSİ