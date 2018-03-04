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Petkim'in kaymağını Azeriler yiyor

2012 yılında tümüyle özelleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim'in kaymağını artık Azeriler yiyor. Geliri ve satışları her yıl rekor kıran Petkim, geçen yıl 1 milyar 389 milyon TL net kâra ulaştı

04 Mart 2018 Pazar 17:46
Petkim'in kaymağını Azeriler yiyor

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Petkim, Türk halkının elinde kritik önemi haiz stratejik bir kamu kuruluşuydu. 1987 yılında özelleştirme kapsamına alınan Petkim, AK Parti iktidarı döneminde tümüyle özelleştirildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), son olarak 2012'de Petkim’deki yüzde 10.32’lik kamu hissesinin nihai pazarlık görüşmesinde 168 milyon 500 bin dolarla en yüksek teklifi veren Socar Turkey Enerji AŞ ve Socar International DMCC OGG’ye satışını onaylandı.

Socar, Azerbaycan'ın en büyük devlet şirketi konumunda. Türk devletinin elinden çıkan şirket, Azerbaycan devletinin eline geçmiş oldu. Kısaca Petkim, devletten devlete satılan bir şirket konumunda... Aradan geçen sürede ortaya çıkan tablo şu: Türk milletinin yönetemeyip elinden çıkarma gereği duyduğu Petkim'e Azeriler kârda da, ciroda da rekor kırdırıyor! Böylece Azerbaycan devletinin şirket yönetme kapasitesinin daha üstün olduğu da kanıtlanmış oldu!

Net kârı ikiye katlandı

Petkim Petrokimya Holding AŞ (Petkim) Genel Müdürü Anar Mammadov, Aliağa'daki Petkim tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, petrokimya sektöründe dünyada yıllık büyümenin yüzde 3 ila 4 civarında olduğunu aktararak, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 6-7'ye ulaştığını kaydetti.

Mammadov Petkim için son 3 yılın çok başarılı geçtiğini dile getirerek, "Petkim 2017 yılında kar açısından rekor kırdı. Ciromuz yaklaşık yüzde 70 büyüdü. Net kârımız iki katın üzerinde büyüdü. Finansal rekorun dışında üretim rekoru da kırdık. Toplam kapasitemiz 3.6 milyon ton ancak buna ulaşmak çok zor.

Biz 3.42 milyon tona ulaşarak kapasite kullanma oranımızı yüzde 97'ye yükselttik. Avrupa'da petrokimya tesislerinde bu oran ortalama yüzde 82'dir. Türkiye'nin petrokimya ihtiyacı Petkim'in üretiminin 5 katı üzerinde. Biz Türkiye'nin ihtiyacının sadece yüzde 20'sini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

Star Rafineri bu yıl üretime başlıyor

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, üretimde verimliliği artırmak için Star Rafineri ile birlikte yatırım yapma kararı aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Petkim ve Star entegre bir tesis gibi çalışacak. Sadece bu entegrasyondan bizim beklentimiz, Petkim tarafında yıllık 100 milyon dolar ilave kâr etmek." Aliağa'da yapımı devam eden Star Rafineri'nin 2018'in üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
2012TürkiyePetrokimyaPetkimAzeriTürk
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