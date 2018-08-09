Petkim’den rekor kâr

Yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre net satışlarını yüzde 25 artırarak 2.3 milyar liraya çıkaran Petkim’in aynı dönemde net kârı da yüzde 183 artarak 126 milyon liradan 356 milyon lira seviyelerine geldi. Petkim’in ikinci çeyrekte faiz, amortisman ve vergi önceki kârı (FAVÖK) ilk çeyreğe göre yüzde 80 artarak 439 milyon lira olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte Petkim’in kapasite kullanım oranı yüzde 96 oldu. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde ettikleri başarının arkasında başarılı operasyonlar, verimli iş ortaklıkları ve teknolojiye yaptıkları yatırımların olduğunu belirterek, “2018 Petkim için dönüşüm yılı. Verimlilik odaklı yatırımlara odaklandığımız bu yıla, STAR Rafineri ortaklığı ile başladık. STAR Rafineri’nin yılın dördüncü çeyreğinde faaliyete başlamasıyla hammadde ihtiyacımızın yüzde 100’ünü buradan karşılayacağız. Global olarak petrol fiyatlarının artmasına karşı tedbirlerimizi alarak, STAR Rafineri’nin üretime geçmesiyle doğacak fırsatları iyi kullanmaya odaklı bir hareket planımız var. Petkim şu anda Türkiye’nin petrokimya ürünü ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabiliyor. Bu entegrasyonla Türkiye’nin ihtiyacı olan katma değerli ürünler üretmeye devam ederek, ekonomiye katkımızı da artırmayı hedefliyoruz” dedi. COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL