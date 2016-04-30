Petrol fiyatları devleri vurdu

Geçen yılın ilk üç ayında ExxonMobil’in toplam geliri 67.6 milyar dolardı. ExxonMobil İcra Kurulu Başkanı Rex Tillerson, düşük petrol fiyatlarına rağmen şirketin zorlu endüstri koşullarıyla mücadele etmeye çalıştığını söyledi. ABD’nin en büyük ikinci petrol şirketi Chevron da 2016’nın ilk çeyreğinde 725 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 2.6 milyar dolar kar açıklamıştı. Chevron’un, 2016’nın ilk çeyreğindeki net geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azalarak, 23.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen senenin ilk üç ayında şirketin toplam geliri 34.6 milyar dolardı. Chevron üst yöneticisi John Watson, yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle arama ve üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini, şirketin nakit akışını artıracak projelere yöneldiğini kaydetti. ABD’nin en büyük üçüncü petrol şirketi ConocoPhillips de yaptığı açıklamada, yılın ilk çeyreğinde 1.5 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu. Şirket, geçen yılın ilk 3 ayında 272 milyon dolar kar elde etmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolar net gelir elde eden ConocoPhillips, geçen senenin ilk üç ayında 8 milyar dolar gelir açıklamıştı. Böylece, şirketin net geliri yıldan yıla yüzde 37.5 düşüş göstermiş oldu.

EKONOMİ SERVİSİ

Ülkenin en büyük petrol şirketi ExxonMobil’den yapılan açıklamaya göre, 2016’nın ilk çeyreğindeki net kar, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 63 düşerek, 1.8 milyar dolara geriledi. Şirket, 2015’in ilk üç ayında 4.9 milyar dolar kar açıklamıştı. Ayrıca şirketin 2016’nın ilk çeyreğindeki net geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak, 48.7 milyar dolar oldu.