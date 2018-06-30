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Petrol fiyatları tırmanışa geçti

Son 4 işlem gününde Londra Brent tipi ham petrolün fiyatı yüzde 6.5, Batı teksas türü ham petrolün fiyatı da yüzde 9.3 artış gösterdi

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:38
Petrol fiyatları tırmanışa geçti

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan yapılan petrol ithalatının durdurulmasını istemesi ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarıyla petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşlerden dolayı 4 günde yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Pazartesi gününü 74.73 dolardan kapamasının ardından Cuma günü 79.56 dolara kadar yükselerek 24 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da Pazartesi gününü 68.08 dolardan kapattıktan sonra Cuma günü 74.44 dolara kadar çıktı ve 26 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece, Salı-Cuma arasındaki 4 işlem gününde Londra Brent tipi ham petrolün fiyatı yüzde 6.5, WTI türü ham petrolün fiyatı da yüzde 9.3 artış gösterdi.

Fiyatı ABD yükseltiyor

ABD, Salı günü, müttefiki olan ülkelerin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep etmiş, bu durum, küresel petrol piyasasında arz eksikliği yaratacağı endişesiyle fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Çarşamba günü, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9.9 milyon varil azaldığını bildirmişti. Piyasa beklentisi stokların 2.6 milyon varil düşeceği yönündeydi. Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre de 23-29 Haziran döneminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı. Böylece, ülkenin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı iki hafta üst üste düşüş göstermiş oldu.

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