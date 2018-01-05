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Petrol fiyatları uçtu gidiyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 68 dolardan işlem gördü.

05 Ocak 2018 Cuma 15:35
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Petrol fiyatları uçtu gidiyor

Perşembe günü 67.85 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68.25 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, Cuma sabahı sabah 68.02 dolardan açıldı. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 61.97 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran'da hükümet karşıtı protestoların ve OPEC ile Rusya öncülüğünde devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 7.4 milyon varil (yüzde 1.7) azalarak 424.5 milyon varile geriledi.

 ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 28 bin varil artarak 9.78 milyon varile çıktı. Bu hafta petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte Türkiye'de akaryakıta zam beklentisi de yükseldi.

Bu arada Suudi Arabistan bile yükselen petrol fiyatlarını gerekçe göstererek yıl başında benzin fiyatlarına yüzde 82 ila yüzde 126 zam yapmıştı.

Buna göre 0.75 riyal olan 91 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 82 zamla 1.37 riyale (1.37 TL), 95 oktanınki ise yüzde 126 zamla 0.90 riyalden 2.04 riyale (2.04 TL) yükselmişti.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
PetrolBenzinZam
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