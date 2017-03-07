Birol, ABD’nin Houston şehrindeki IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansında yaptığı konuşmada, düşük fiyatlardan dolayı petrol endüstrisinde yatırımların önemli derecede azaldığına dikkati çekerek, “Eğer önemli sayıda petrol projeleri hayata geçirilmezse, petrol fiyatlarının 2020’den başlayarak sert bir şekilde yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız” dedi. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre, küresel petrol talebi 2022’de günlük 103.8 milyon varil olacak. 2016-2022 döneminde küresel petrol arzına günlük 5.6 milyon varil eklenecek. AA
Petrol fiyatları uçuşa geçebilir
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, ham petrol fiyatlarının 2020’de sert bir şekilde yükselmesinin beklendiğini savundu.
07 Mart 2017 Salı 16:33
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