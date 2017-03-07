Petrol fiyatları uçuşa geçebilir

Birol, ABD’nin Houston şehrindeki IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansında yaptığı konuşmada, düşük fiyatlardan dolayı petrol endüstrisinde yatırımların önemli derecede azaldığına dikkati çekerek, “Eğer önemli sayıda petrol projeleri hayata geçirilmezse, petrol fiyatlarının 2020’den başlayarak sert bir şekilde yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız” dedi. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre, küresel petrol talebi 2022’de günlük 103.8 milyon varil olacak. 2016-2022 döneminde küresel petrol arzına günlük 5.6 milyon varil eklenecek. AA