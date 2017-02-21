Petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aylık Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'de toplam rafineri petrol ürünleri üretimi 2016 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.64 artarak 2 milyon 589 bin tona yükseldi. Söz konusu ayda motorin üretimi yüzde 11.77 artışla 957 bin 636 tona çıkarken, benzin üretimi ise yüzde 5.10 azalışla 436 bin 292 tona indi. Toplam petrol ürünü satışları geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.71 artışla 2 milyon 287 bin tona yükseldi. Bu dönemde benzin satışları yüzde 0.77 artarak 175 bin 327 tona, motorin satışları ise yüzde 6.04 yükselerek 1 milyon 933 bin tona ulaştı.

2.5 milyon ton ithalat

Türkiye'nin toplam ham petrol ithalatı geçen aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.45 artışla 2 milyon 504 bin 961 tona çıktı. Motorin ithalatı ise yüzde 2.29 azalarak 981 bin 646 tona düşerken, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 216 artışla 2 bin 241 tona yükseldi. Bu dönemde, motorin ihracatı yüzde 192 artışla 7 bin 130 tona ulaştı, havacılık yakıtları ihracatı ise yüzde 4.08 azalarak 286 bin 573 tona geriledi. Aralıkta benzin ihracatı, 2015 Aralık ayına kıyasla yüzde 16.98 azalarak ve 234 bin 38 tona indi. AA