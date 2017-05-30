Petrol Ofisi resmen Hollandalıların oldu

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya (5.3 milyar TL) Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiği açıklanmıştı. OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'nin tüm hisselerini 1 milyar 368 milyar euroya satma kararı aldı. OMV'nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1.1 milyar euro olacak. Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu var. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10.68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposuna sahip. EKONOMİ SERVİSİ