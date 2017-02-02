Petrol piyasasında Suud tedirginliği

EKONOMİ SERVİSİ

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık şirketi KPMG'nin Enerji Sektörü Grup Başkanı Onur Okutur, Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntı anlaşmasını 2017'nin ikinci yarısına taşımaya gerek olmadığını açıklamasının, petrol piyasalarında tedirginlik yarattığını belirtti. OPEC ülkelerinin kısıt anlaşmasına uyulması konusunda endişe duyduğuna dikkati çeken Okutur, "Verilerin alınmasında bazı gecikmeler yaşandığından üretim kısıntısına uyulup uyulmadığı hala tam olarak bilinemiyor. Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerinin kısıntı kararlarına tamamen uyacağı ancak diğer ülkelerin karara kısmen uyumluluk göstereceği bekleniyor. OPEC harici ülkeler içinde sadece Umman'ın verdiği sözü eksiksiz tuttuğu görülüyor. Bu durum, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının 2017 yılı başlarında 50, 2018 yılında ise kademeli olarak 60 dolara doğru yöneleceğine dair öngörümüzü korumamızı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Okutur, pek çok analistin petrol üretimindeki kısıntının 2017 yılı boyunca süreceğini düşündüğünü ve yılın ikinci yarısında artacak rafineri talebinin de katkısıyla fiyatlarda artış beklendiğini bildirdi.

Petrol piyasaları Çin’in de takibinde