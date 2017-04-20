‘Petrol üretimini kısma kararı uzatılabilir’

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen "Körfez Ülkeleri Petrol Medya Forumu"nda konuşan Falih, "Petrol üretimini kısma kararının uzatılması yönünde giderek artan bir konsensüs var. Ancak şu ana kadar tam anlamıyla bir anlaşmaya varılmış değil" dedi.

Petrol talebinin düşük seviyelerde olduğu iddialarına karşı çıkan Falih, "Bu söylentiler diğer sektörlerin ve başka ülkelerin menfaatleri için çıkarılıyor" diye konuştu.