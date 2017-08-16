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Piliç üreticileri zorda

Kanatlı Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Abdullah Koç, Türkiye'deki tavuk üreticilerinin Banvit Bandırma'nın 30 Ağustos'a kadar üreticilerin taleplerini yerine getirmemesi durumunda, şirket için tavuk yetiştirmeyi durduracağını söyledi

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Piliç üreticileri zorda

Koç, "Diğer şirketler birkaç ay önce fiyatları yüzde 15 artırırken Banvit artırmadı. Banvit, bizden zaman istedi ve hala bir sonuca ulaşılamadı" dedi ve "Şu anki fiyatlar, her tavuğun yüzde 20'lik bir zarar ile üretildiği anlamına geliyor" diye konuştu. Banvit'in günlük yaklaşık 500 bin piliç ürettiğini ve bütün üretimi onların yaptığını söyleyen Koç, "Banvit, biz olmadan üretimi durdurmak zorunda" ifadesini kullandı.

Yetiştiricilerin yüzde 90'ının bankalara borçlu olduğunu dile getiren Kanatlı Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı, "Devlet, kümes hayvanı yetiştiricilerine ilişkin düzenlemeye gitmezse üretimi ülke çapında durduracağız" dedi. Rekabet Kurumu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Banvit'in de bulunduğu piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 şirket ile BESDBD hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. EKONOMİ SERVİSİ

 
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