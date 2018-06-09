Pistten çıkan uçak moral bozuyor!

Kurtarıldıktan sonra kanadı sarılı halde apronda bekletilen uçağın, yolcuların psikolojilerini bozduğu şikayetleri üzerine havalimanından kaldırılması istendi. Trabzon Havalimanı apronunda, günlüğü 80 TL karşılığında, park halinde bekletilen uçak şikayetler üzerine havalimanından kaldırılacak. Bu kapsamda teknik elemanların da yer alacağı Boeing ve sigorta şirketinden iki ayrı ekip, bayramdan sonra Trabzona gelecek.

Uçağın elektro-mekanik ve aero dinamik yapısının bozulup bozulmadığının incelenmesinden sonra akıbeti hakkında karar verilecek. Uçağın bir daha uçamayacağına kesin olarak karar verilmesi halinde elektro-mekanik parçaları sökülecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, havayolu şirketine başvuru yaparak, uçağı kütüphaneye dönüştürmek için istemişti.

AA