Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Piyasa krediyle dönüyor

Son dönemde ulaştırma, denizcilik ve haberleşme projelerindeki artış bu alandaki firmaların bankalardan kullandığı kredilere de yansıdı.

15 Ekim 2017 Pazar 19:28
7 Okunma
Piyasa krediyle dönüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı Ağustos sonu itibarıyla 127 milyar lirayı aştı.

Söz konusu alandaki kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.3 oldu. Bankacılık sektörünün toplam nakdi krediler toplamı Ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 16.2 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 6.6'lık bölümünü ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında verilen krediler oluşturdu.

Geçen yıl ağustos sonunda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 100 milyar 812 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

 AA

Son Güncelleme: 16.10.2017 00:29
Anahtar Kelimeler:
Piyasa Krediyle DönüyorUlaştırmaHaberleşmeNakitParaEkonomiSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim