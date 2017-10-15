Piyasa krediyle dönüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı Ağustos sonu itibarıyla 127 milyar lirayı aştı.

Söz konusu alandaki kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.3 oldu. Bankacılık sektörünün toplam nakdi krediler toplamı Ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 16.2 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 6.6'lık bölümünü ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında verilen krediler oluşturdu.

Geçen yıl ağustos sonunda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 100 milyar 812 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

AA