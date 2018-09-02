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Piyasalar için kritik iki hafta

Türk Lirası'ndaki dalgalanma ve değer kaybı devam ederken, hem ekonomi alanında hem de siyasi ve diplomatik alanda piyasaların yakından takip edeceği gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda üç gelişme dikkat çekiyor

02 Eylül 2018 Pazar 16:50
Piyasalar için kritik iki hafta

Piyasalar bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik gelişmelere odaklandı.

Piyasalar öncelikle bugün açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamlarına odaklanacak. Temmuz ayında yüzde 15.85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yükselişin Ağustos'ta da devam etmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Ağustos enflasyonu verisi için Bloomberg Haber Ajansı'nın yaptığı ankete katılan piyasa uzmanları, yıllık enflasyonun yüzde 18.7 seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Bu arada Merkez Bankası, 4 Eylül Sal günü enflasyon değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşacak.

Zira Merkez Bankası her enflasyon verisinin açıklanmasını takip eden gün, aylık fiyat gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini yayınlıyor.

Tahran zirvesi çok önemli

Piyasalar diplomatik gelişmeleri de izleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Eylül'de Tahran'da Suriye'de siyasi çözüm için başlatılan Astana sürecini ele alacak. 

Zirvenin ana gündem maddesinin ise İdlib olması bekleniyor. Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Heyet Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.

Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib'e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor. Birleşmiş Milletler de İdlib'e düzenlenecek bir harekâtın sonucunda Türkiye sınırına 1 milyona yakın mültecinin akın edebileceğini ifade ediyor. Piyasalar ise Cuma günkü zirveyi jeopolitik riskler çerçevesinde takip edecek.

Merkez Bankası faizi artıracak mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül'de toplanarak faiz oranlarıyla ilgili kararını açıklayacak.

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir haftalık repo faizi yüzde 17.75 seviyesinde bulunsa da, piyasalardaki dalgalanma nedeniyle bir süredir bu orandan fonlama yapılmıyor ve Merkez Bankası piyasa yapıcı bankaları faizlerin daha yüksek seviyelerde oluştuğu gecelik borç verme faizi üzerinden fonluyor.

Geçen ay son 6 işlem gününde Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, gecelik borç verme faizi olan yüzde 19.25 seviyesinde gerçekleşmişti.

HABER MERKEZİ
 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.09.2018 22:52
Anahtar Kelimeler:
TlDövizİranTahranMerkez BankasıRusyaIdlibSuriye
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