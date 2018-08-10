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Piyasalar şokta... Dolar ve Euro durdurulamıyor

‘Dolar ve Euro ne kadar’ cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olarak zirveye yerleşti. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL oldu?

10 Ağustos 2018 Cuma 16:22
Piyasalar şokta... Dolar ve Euro durdurulamıyor

16:40 %19,37'lik artışla Dolar 6,63, %18,55'lık artışla Euro 7,60 lirayı gördü.

16:32 %21,94'lik artışla dolar 6,7709, %18,78'lık artışla euro 7,6118

16:30 %16,41'lik artışla Dolar 6,50, %15,66'lık artışla Euro 7,50 lirayı gördü.

Türkiye devalüasyonda ilk sırada

ABD Doları, önce uluslararası, ardından iç piyasalarda 6.80'ı, Euro ise 8.0'ı aştı. Böylece yılbaşından bu yana TL'deki kayıp dolarda yüzde 80'ı, Euro'da ise yüzde 75'ı yükseldi.

Lira 2001 krizinden bu yana ilk kez bu denli sarsıldı. Böylece TL, para biriminin değer kaybında gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'i geçerek, ilk sıraya yükseldi.

İç piyasalardaki düşüşte ABD Başkanı Trump'ın Cuma günü attığı tweet'teki "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşüyor. Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" ifadesi etkili oldu.

Son Güncelleme: 10.08.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
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