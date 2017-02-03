Piyasaya KDV ve ÖTV dopingi

Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan yüzde 6.7'lik özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken, konutta ise KDV düzenlemesi yaptı.

Ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı. Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi. Düzenleme beyaz eşya ve mobilya sktöründe memnuniyetle karşılandı.

Çeyiz hazırlıkları önceden tamamlanacak

Arçelik'ten yapılan açıklamada, "ÖTV oranının 30 Nisan’a kadar sıfırlanmasına yönelik kararı, sektör açısından olumlu karşılıyoruz ve tüketici için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Fiyatların düşmesiyle beraber özellikle Mayıs ve Haziran aylarında yoğunlaşan evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin ediyoruz" denildi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler de, "Gerçekleştirilen ÖTV indirimi hem üretici hem de tüketiciler için bir can suyu olacak. ÖTV teşviki 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan, 500'ü aşkın yan sanayi ve 15 bin bayiye sahip çok geniş bir ekosistemi canlandırarak, ekonomik ivmeyi artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Güler, ÖTV teşvikinin en son 2009 yılında gerçekleştiğini anımsatarak, 2009'da örneği görüleceği üzere ÖTV'nin kaldırmasının satışlara müspet yansıyacağını dile getirdi.

Konutta KDV indirimi

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde arsa bedeli metrekarede 1000 TL’ye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düştü. 2000 TL’ye kadar olan konutlarda yüzde 18’den yüzde 8’e indi.

Bu uygulama konut alıcısına yüzde 7 ile 10 arasında fiyat avantajı sağlanmış oldu. Örneğin; konut almak isteyen bir vatandaş, 500 bin liralık bir dairede arsa maliyetine göre, 35 ila 50 bin lira arasında bir fiyat avantajı sağlayacak.

Bunun yanında satış maliyetlerini yükselten noter sözleşmelerindeki damga vergisi kaldırıldı. Yapılan bu düzenlemeler, konut alıcısının finansal yükünü hafifletecek ve konut satışlarının artmasını sağlayacak.

Konutta 240 ay vade aldatmacası

İstanbul ve Ankara'da kimi markalı konut projelerinde başlatılan kampanya talep edilen 'yüksek fiyatlar' nedeniyle dikkat çekiyor. Büyük reklam harcamalarıyla pazarlanan kampanyanın en dikkat çeken noktasını 10 yıl vadeyle alınacak bir konut için 20 yıl vade seçeneği tercih edildiğinde ödenecek taksitler arasında fazla bir fark olmaması teşkil ediyor.

Örneğin 358 bin TL satış bedeli olan bir konut 10 yıl vadeyle alındığında aylık taksit tutarı 3 bin 94 TL olurken, 20 yıl vadeyle alındığında aylık taksit tutarı 2 bin 665 TL oluyor.

Böyle bir daire için ödenecek toplam tutar ise 5 yıl vadede 358 bin TL, 10 yıl vadede 442 bin 880 TL, 20 yıl vadede ise 711 bin 200 TL oluyor. Bu rakamlar 20 yıl vadenin aslında 'tercih edilmez' bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan kampanyaya katılan konut projelerinde satılan dairelerin oldukça şişirilmiş fiyatlara sahip olması çekiyor.

Körfez ülkelerindeki (Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi) bazı fonların söz konusu konut projelerinden bazılarından yüzde 50'ye varan oranlarda çok sayıda konut alabildiği belirtiliyor.

ERSAN İLTER/İSTANBUL