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Plastik hammadde ithalatı katlandı

Plastik hammadde ithalatı 2017 yılında önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 9.9 artışla 7.2 milyon ton, değer bazında yüzde 16.8 artışla 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşti

05 Mart 2018 Pazartesi 17:17
Plastik hammadde ithalatı katlandı

Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörlerinden plastikte 2017 yılı büyüme rakamları açıklandı. Sektör geçtiğimiz yıl beklentilerin üzerinde yüzde 9’luk bir büyümeye ulaştı. Otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve ambalaj gibi sanayi kollarından gelen talep sektörün büyüme rakamlarına da olumlu yansıdı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) açıkladığı verilere göre plastik mamul üretimi 2017 yılında yüzde 9 artarak 36.8 milyar dolara yükseldi. Plastik sektörü 2017 yılı rakamları ile dünyanın en büyük 6., Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olmayı sürdürdü.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 ülkeye plastik ihracatı gerçekleştirildi. Plastik sektörünün direkt ihracatı 2017 yılında yüzde 5.6 artışla 4 milyar 340 milyon dolara yükseldi. İhracat yapılan ülkelerde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa başı çekti.

Üretim arttı

2017 yılında Türkiye pazarında plastik ürünlere olan talep yüksek seyretti. Geride bıraktığımız yılda iç pazarda 35.6 milyar dolar değerinde 8.6 milyon tonluk plastik mamul tüketildi. Tüketim 2016 yılına kıyasla miktar bazında yüzde 8.9, değer bazında yüzde 9.2 artış gösterdi.

Geçen yılki 8.6 milyon tonluk plastik mamul iç tüketiminin yaklaşık 4 milyon 300 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edildi.

Hammadde de dışa bağımlıyız

Plastik hammadde ithalatı 2017 yılında önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 9.9 artışla 7.2 milyon ton, değer bazında yüzde 16.8 artışla 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yerli hammadde üretimi ise 1 milyon ton seviyesinde kaldı.

Yerli üretimin yeterli olmamasından dolayı 2017 yılı sonu itibariyle hammaddede yüzde 88 ithalata bağımlı olan Türkiye plastik sektörü, plastik mamul dış ticaretinde ise dış ticaret fazlası veren bir sektör görünümünde. 2017 yılında yüzde 4.7 artışla 1.24 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Direkt ve dolaylı ihracatımız 12 milyar doları buldu. Geçen yıl plastik mamul sektörü ihracatında kilogram başına 1.2 dolar katma değer yaratabilmişiz” dedi.

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Plastik HammaddeIthalat2017TonDolar
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