Porsche'nin en iyi pazarı Çin

Bu dönemde Porsche’nin dört kapılı spor otomobil modeli Panamera’nın satış başarısı etkili oldu. Panamera’nın satışları geçen yıla yüzde 73 artarak 19 bin adede ulaştı. Markanın en çok satan modellerinden biri olan Macan satışları da yüzde 3 artışla 73 bine yükseldi. Çin, 54 bin adet otomobil satışı ile Stuttgart merkezli spor otomobil üreticisinin en güçlü dış pazarı olma konumunu korudu.

Porsche bu dönemde Çin pazarında yüzde 10’un üzerinde bir büyüme yakaladı. Avrupa’daki Porsche satışları ise yılın 9 ayında yüzde 4 artarak, 60 bin 838 adede yükseldi. ABD’deki başarısını da sürdüren marka satışlarını yüzde 2 artışla 41 bin 237’ye yükseltti. EKONOMİ SERVİSİ









