Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966

Porsche'nin en iyi pazarı Çin

Porsche 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 185 bin 898 otomobil satışı gerçekleştirerek, geçtiğimiz yıla göre satışlarını yüzde 4 oranına artırmayı başardı. 

15 Ekim 2017 Pazar 16:50
6 Okunma
Porsche'nin en iyi pazarı Çin

Bu dönemde Porsche’nin dört kapılı spor otomobil modeli Panamera’nın satış başarısı etkili oldu. Panamera’nın satışları geçen yıla yüzde 73 artarak 19 bin adede ulaştı. Markanın en çok satan modellerinden biri olan Macan satışları da yüzde 3 artışla 73 bine yükseldi. Çin, 54 bin adet otomobil satışı ile Stuttgart merkezli spor otomobil üreticisinin en güçlü dış pazarı olma konumunu korudu.

Porsche bu dönemde Çin pazarında yüzde 10’un üzerinde bir büyüme yakaladı. Avrupa’daki Porsche satışları ise yılın 9 ayında yüzde 4 artarak, 60 bin 838 adede yükseldi. ABD’deki başarısını da sürdüren marka satışlarını yüzde 2 artışla 41 bin 237’ye yükseltti. EKONOMİ SERVİSİ
 
 

 
 
 

Anahtar Kelimeler:
PorscheÇinPazarOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim