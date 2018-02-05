Portakal kabuğundan ucuz

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye'de narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı Adana, Kadirli, Kozan ve çevre ilçelerde bu yıl portakal fiyatlarında umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni umudu portakalın kabuğu oldu. Portakal, bahçede kilosu 50 kuruşa kadar düşerken, portakalın kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise piyasada 4 TL'ye kadar alıcı buluyor. Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan portakalın kabuğu yurt içi piyasada alıcı bulduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Kabuğu portakaldan daha çok rağbet görünce bu alanda yeni iş sektörleri oluşuyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde portakal kabuğu alım satımı yapan Mikail Sarıgül, önceki yıllarda bölgede 20-30 ton arası portakal kabuğu ihracatı yapılırken bu yıl sadece Kadirli ve Kozan ilçelerinden 300 ton portakal kabuğunun yurt içi ve yurt dışı piyasasına satıldığını belirtti.

Evlerde tüketilen portakalın kabuğunu toplayarak 10 yıl önce bu sektöre girdiğini belirten Sarıgül, önceleri sadece küçük çapta alım satım yapılan sektörde şu anda portakal kabuğunun sanayi ürünü olma yolunda ilerlediğini söyledi.