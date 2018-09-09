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Portekiz gayrimenkul alana vatandaşlık veriyor

Gayrimenkul yatırımı danışmanlığı ve yönetim şirketi Vesta Global’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Teuta Narazan, şu anda dünyadaki en iyi gayrimenkul yatırımı imkânını Portekiz'in sunduğuna işaret ederek, "Ülkede yapılan yatırımdan elde edilen kira geliri, ortalama 10 sene içerisinde yaptığınız yatırımı size geri kazandırıyor

09 Eylül 2018 Pazar 19:51
Portekiz gayrimenkul alana vatandaşlık veriyor

Dahası ülkede yaşamadan sadece 1 hafta geçirerek AB pasaportu alınabiliyor" dedi. Narazan, "Portekiz’de 500 bin Euro’ya alınan bir evin yılda yüzde 8-10 bandında net kira getirisi var. Yani böyle bir yatırım yapacağınız evden brüt 50 bin Euro kira geliri elde edersiniz.

Şu anda döviz üzeri yatırımlarımızda bu kadar yüksek bir gelir başka bir ülkeden elde edilemiyor. Son 5 senede 200’e yakın Portekiz’den ev satın aldı ve döviz üzerinden yabancılara kiralama yaptıkları için kârlı durumdalar.” Portekiz, ülkede 500 bin Euro'luk gayrimenkul alana 5 yıl sonra vatandaşlık veriyor.

Portekiz'de başkent Lizbon'un merkezi noktalarında ev fiyatları yüksek seyrediyor. Merkezdeki Chiado semtinde 55 metrekarelik 1+1 bir daire 500 bin Euro... Aynı apartmanda 3+1 daire ise 1 milyon 995 bin Euro... Benfica bölgesinde ise evler daha ucuz.
EKONOMİ SERVİSİ

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