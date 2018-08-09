‘Pos komisyonları düşürülmeli’

Bankalar bu şekilde 20’ye yakın farklı kalemde bedel alıyor. Şimdi hesap işletim ücretlerinin kaldırılması hem esnaf hem de vatandaş için olumlu oldu fakat bu hesap işletim ücretlerinden doğan kaybın bankalarca diğer hizmet bedellerine ekleneceği yönündeki beklenti de aynı şekilde endişeye neden oldu. Kârını her geçen yıl katlayarak varlığını sürdüren bankalar artık vatandaşa da esnafa da ekstra yük bindirmemeli” dedi.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL