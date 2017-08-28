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Qatar Airways, Chiang Mai'ye uçacak

Skytrax tarafından 2016 yılında dünyanın en iyi havayolu şirketi seçilen Katar Havayolları (Qatar Airways), Asya'nın bir numaralı turizm destinasyonu Tayland'da dördüncü uçuş noktası olarak ülkenin kuzeyinde yer alan son dönemin gözde şehri Chiang Mai'yi seçti

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Qatar Airways, Chiang Mai'ye uçacak
Katar Havayolları, ülkede Bangkok ve popüler tatil noktaları Phuket ve Krabi'ye de uçuyor. Chiang Mai, yemyeşil ortamıyla 'Kuzeydeki Gül' olarak adlandırılıyor. Qatar Airways Grup Ceo’su Akbar Al Baker, yaptığı açıklamada, “Tayland, tatilciler arasındaki popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Phuket, Krabi ve Bangkok'a yaptığımız mevcut hizmetler özellikle Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden gelen müşterilerimiz arasında muazzam popülerliklerini sürdürüyor" dedi. Katar Havayolları, Avrupa'da bu yıl Prag, Kiev ve Saraybosna'ya uçmaya başlamıştı. Şirket 2018'de Canberra (Avustralya), Rio de Janeiro (Brezilya), Santiago'ya da (Şili) uçacak. EKONOMİ SERVİSİ

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