Radisson’dan Mekke’ye 459 odalı otel

Grup, ülke çapında halen faaliyette ve geliştirilmekte olan 35 otel ve 9.000’den fazla odayla Suudi Arabistan’daki varlığını giderek güçlendiriyor. Carlson Rezidor Hotel Group Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Willis, Mekke el Nasim otelinin açılışıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu otel, hem Park Inn by Radisson markası, hem de Carlson Rezidor Hotel Group için önemli bir adım. Bu açılışla Suudi Arabistan’daki güçlü gelişme planlarımızın meyvelerini toplamaya başladık, önümüzdeki 18 ayda çok sayıda otel açılışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” Park Inn by Radisson Mekke El Nasim, Harem-i Şerif'in ardından Mekke’nin en büyük ikinci camisi olan 15 bin kişi kapasiteli El Raci’ye sadece 20 metrelik mesafede konumlanıyor. Ayrıca Arafat, Mina ve Müzdelife gibi Müslümanlar açısından çok önemli olan alanlara çok yakın olan otelden Sevr Dağı ve Nur Dağı’na kısa bir araba yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Otel, sadece birer saat uzaklıktaki Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı ve Al Taif Uluslararası Havaalanı’na da kolay ulaşım bağlantıları sunuyor. Otelde 459 oda ve süit yer alıyor. Her oda ve süitte bireysel iklimlendirme kontrolü, yataklı kanepe, kasa ve ücretsiz kablosuz yüksek hızlı internet erişimi gibi özellikler sunuluyor. Otelin Genel Müdürü Sad Guşe, “Hac ve Umre için Mekke’yi ziyaret eden yerli ve yabancıları ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika konumumuzla misafirlerimizin Mekke’deki birçok önemli mekana kolayca ulaşmaları olanağı sunuyoruz” dedi.. Carlson Rezidor Hotel Group bir süre önce yaptığı bir açıklamayla dünyanın en büyük Radisson Blu ve Park Inn by Radisson otellerini Mekke’de açmayı planladığını duyurmuştu. Grup, 2020 yılına kadar Orta Doğu’da 100 otelle faaliyette bulunma hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. EKONOMİ SERVİSİ