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Ramazanda pastırma tüketimi katlandı

Geleneksel Türk lezzetlerinin başında gelen pastırma, Ramazan’da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor

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Ramazanda pastırma tüketimi katlandı

Ancak, yeni neslin tüketim alışkanlıkları ve değişen beslenme şekilleri pek çok ürünü olduğu gibi pastırmayı da etkiledi. Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy, 'çemensiz' pastırmanın hayatımıza girmesiyle birlikte pastırmanın sadece Ramazan'da değil 12 ay tüketilen bir kategori haline geldiğini söyledi. Pastırmanın tüketimi özellikle Ramazan aylarında diğer 11 aya oranla ciddi oranda yükseliyor. Bu oran geçtiğimiz 5 yıl öncesine 1 ayda 11 aylık tüketime denk gelirken, artık ortalama 7-8 ayın tüketimine denk gelir oldu. Bu oranların değişmesinde, son yıllarda pastırmada çeşitliliğin artması, özellikle de çemensiz pastırma etkili. EKONOMİ SERVİSİ

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