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Rami Gıda Hali Başakşehir'e taşınıyor

1986 yılından bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir'de yeni bir çarşı inşa ediliyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:35
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Rami Gıda Hali Başakşehir'e taşınıyor

Şahintepe Mahallesi Kanal İstanbul yakasında yapılacak olan çarşı, 322 bin metrekare alana inşa edilecek. Kapalıçarşı'nın içinde bin 70 adet dükkan, 990 toptancı dükkanı, banka, restorant, kafeterya gibi ihtiyaçlar için 120 ticari dükkan ile 65 TIR'ın aynı anda park edebileceği toplam bin 300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak.

Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis de yer alacak. Hal projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Uzun yıllardır hayali kurulan projede esnaf için kura çekimi de gerçekleşti. Toplam bin 70 dükkanın yer alacağı halde esnafın dükkan açacağı alanlar belli oldu.

Projenin kapsamı ile ilgili bilgi veren İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, "Proje kapsamında 580 dönümlük bir alan var. Bunun 322 dönümü kullanım alanı, 114 dönüm inşaat alanı ve 94 dönüm dükkan inşaat alanı.

Bu anlamda Avrupa'nın en modern ve en büyük Kapalıçarşısını yapıyoruz. Bunun gibi bir projenin Türkiyede bir örneği yok. Gerçekten Türkiyemize ve İstanbulumuza yakışır bir tesis inşa ediyoruz. Ayrıca burada faaliyet gösterecek olan bütün üyelerimiz özel mülkiyet sahibi olacaklar" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
1986Rami Gıda ToptancılarHalıÇarşıBaşakşehir
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