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Reel sektöre teminat kalkanı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kredi kanallarını açık tutmak üzere aldığı tedbirlerle ilgili olarak, “Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu” dedi

17 Ağustos 2018 Cuma 15:33
Reel sektöre teminat kalkanı

Düzenleme ile reel sektörün üç kritik talebinin karşılık bulduğunu belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Birincisi piyasadaki likiditenin daralması engellendi. Reel sektörün yeni kredilere erişim imkânı korundu. İkincisi, ilave teminat baskısı ortadan kalktı. Üçüncü olarak da kredi geri çağırma gibi hadiselerin önüne geçildi. Diyelim ki 3 milyon dolar kredi kullandınız. Karşılığında da 12 milyon TL teminat verdiniz. Doların 4 TL’den 6 TL’ye çıkmasıyla normalde 18 milyon TL teminata ihtiyacınız oluyor. Düzenleme ile banka artık aradaki fark kadar, 6 milyon liralık ilave bir teminat istemeyecek."
HABER MERKEZİ

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