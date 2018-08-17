Reel sektöre teminat kalkanı

Düzenleme ile reel sektörün üç kritik talebinin karşılık bulduğunu belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Birincisi piyasadaki likiditenin daralması engellendi. Reel sektörün yeni kredilere erişim imkânı korundu. İkincisi, ilave teminat baskısı ortadan kalktı. Üçüncü olarak da kredi geri çağırma gibi hadiselerin önüne geçildi. Diyelim ki 3 milyon dolar kredi kullandınız. Karşılığında da 12 milyon TL teminat verdiniz. Doların 4 TL’den 6 TL’ye çıkmasıyla normalde 18 milyon TL teminata ihtiyacınız oluyor. Düzenleme ile banka artık aradaki fark kadar, 6 milyon liralık ilave bir teminat istemeyecek."

HABER MERKEZİ