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Riskli olmayan yapıların dönüşümü iptal

Anayasa Mahkemesi, riskli yapılar dışında kalanlardan Bakanlıkça gerekli görülenlerin de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

11 Ocak 2018 Perşembe 22:33
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Riskli olmayan yapıların dönüşümü iptal

Yüksek Mahkeme, İmar Kanunu'na 2016'da "Kanal İstanbul" projesi için eklenen"su yolu" tanımının iptali istemiyle yapılan başvuruyu ise reddetti.

Anayasa Mahkemesi, riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan, Bakanlıkça gerekli görülenlerin de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olacağına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Kamuoyunda "torba kanun" olarak bilinen çeşitli konularda düzenlemeler içeren 6704 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştı.

CHP, kanun ile İmar Kanunu'na "Kanal İstanbul" projesi için eklenen "su yolu" tanımının, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a eklenen bazı bölümlerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi, kanunun, riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenlerin de Kentsel Dönüşüm Kanunu hükümlerine tabi olacağına ilişkin hükmünü iptal etti. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiBakanlık
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