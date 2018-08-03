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Rodyum altınla yarışa girdi

​​​​​​​Dünyanın en değerli metali, Güney Afrika’da madenciliğinin azalmasının etkisiyle arz darlığıyla daha da pahalılaşmaya hazırlanıyor

03 Ağustos 2018 Cuma 17:09
Rodyum altınla yarışa girdi

Kimya sektöründe kullanılan ve otomobil sektöründe katalitik konventörlerde kullanılan, Platin madenciliğinin yan ürünü olan Rodyum, 2017 başından beri değerinin üç katını aştı. Rodyum’un fiyatı, Güney Afrika platin sanayisinin karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan doğan arz darlığından yukarı yönlü etkilenebilir. Yüksek ısıya dayanıklı ve otomobil egzozlarında diğer platin grubu metallerden daha verimli olan rodyum, ons başına 2.350 dolardan işlem gördü. Uzmanlara göre rodyumun fiyatı kısa vadede 3 bin dolara gidebilir. EKONOMİ SERVİSİ

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